Un site qui a pour mission d’accueillir des personnes isolées et de les accompagner sur le chemin de l’intégration sociale. Tout juste réhabilitée, la maison-relais a ouvert ses portes le 1er septembre dernier. Cinq personnes occupent déjà les lieux et celle-ci se préparent à en recevoir vingt-deux autres jusqu’en décembre. « Accompagner les personnes le temps qu’elles retrouvent leur autonomie et se sentent prêtes à vivre seules tout en les aidant à favoriser leur insertion sociale », explique Catherine Hulin, membre de l’association Habitat et Humanisme Calvados (qui compte plus de 60 bénévoles).

Un projet rendu possible grâce à de nombreux partenaires et mécènes mais aussi grâce aux sœurs de la Congrégation de la charité qui ont cédé leur bâtiment à l’association.

Bernard Devert, président de la Fédération Habitat et Humanisme, a aussi rendu hommage à la mémoire de celui qui laisse son nom à la maison fraternelle : le docteur Marc Gignoux, président de 2002 à 2007 d’Habitat et Humanisme Calvados, « un homme dévoué qui a cherché à s’éloigner des clichés de la pauvreté, un chercheur de l’essentiel qui a bâti des refuges pour ceux que les accidents de la vie mettent de côté ».

Présent, le maire de Caen, Joël Bruneau, a salué une « opération exemplaire sur le plan urbain et architectural […] passeur de témoins entre différentes générations ». Xavier Douanel, président d’Habitat et Humanisme Calvados a lui souligné sa « grande joie devant le résultat de presque une décennie d’efforts et de quatre années de travaux quotidiens ».