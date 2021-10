Atelier cuisine : "On oublie la maladie pendant un moment"

Depuis le début, William Boquelet, chef étoilé de l'Auberge de la Pomme, participe aux ateliers. Un rôle qu'il prend très à cœur.

Le plaisir de manger

"Le laboratoire Roche souhaitait organiser un atelier sur le plaisir de bien manger, même en traitement, explique William Boquelet. Ce n'est pas parce que les patients sont en chimiothérapie qu'ils sont au régime." Pendant plus de deux heures ce mardi après-midi, le chef et les six participantes du jour, apprennent à cuisiner tout en "passant un bon moment sans penser à la maladie". Au programme du jour, un repas composé d'un œuf poché et d'un velouté de brocolis, de crevettes sautées et de mousseline, de potimarron au citron confit et d'un brownie au chocolat noir en dessert.

Des mets de qualité et de saison, que les apprenties cuisinières dégustent à la fin de la séance. "Ma plus belle réussite, c'est de les faire manger un repas complet à 17h", se réjouit William Boquelet.

Si c'est une première pour Stéphanie et Bénédicte qui s'installent timidement, Corinne, elle, est une habituée. "Ce qui me plaît, c'est l'échange qu'il y a entre les participantes. Mais également d'apprendre à cuisiner des recettes que je peux refaire, ça change, surtout quand je suis en traitement." L'objectif semble atteint tant le plaisir d'être là se lit sur tous les visages.