A Hérouville, venez buller au festival de la BD !

Une grande manifestation conviviale, devenue en une dizaine d'années le plus important festival de BD de la région normande.

Dix ans aussi pour l'Association Artefact Prod, organisatrice des festivités œuvrant pour la reconnaissance du toujours aussi populaire 9e Art.



Bonne humeur et exigence artistique seront les maîtres-mots de cette édition avec quarante-six auteurs à l'honneur, sous la présidence de Vincent Mallié. Au programme : des séances de dédicaces, des expositions ou des rencontres avec les auteurs. Il y en aura pour tous les goûts que ce soit avec le très chic Floc'h ou avec Ancestral Z bien connu des lecteurs de Dofus. Ce n'est pas tout : il y aura aussi des ateliers de dessin, des performances graphiques et des surprises pour un week-end de fête à partager en famille.



A noter aussi, une exposition de planches réalisées par les habitants à la Bibliothèque d'Hérouville.



Pratique / samedi 2 et dimanche 3 avril, à La Fonderie d'Hérouville Saint-Clair. Entrée : 2 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans. Tél. 06 75 08 73 54



