Muse donnera au total une série de six concerts à Paris à l'occasion de sa tournée "Drones World Tour". Face au succès des quatre premières dates, dont les billets se sont vendus en quelques minutes, Matthew Ballamy et ses acolytes ont pris la décision d'ajouter deux dates.

En plus des 29 février, 1er, 3 et 4 mars, les fans déçus sans place pourront se rattraper les 26 et 27 février. Les billets sont d'ores et déjà en vente, à des prix oscillant entre 56,5 et 95€.