Berlin (AFP). Volkswagen cesse de commercialiser ses modèles diesel VW et Audi aux Etats-Unis

Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a indiqué lundi qu'il cessait jusqu'à nouvel ordre de commercialiser les modèles diesel quatre cylindres de ses marques VW et Audi aux Etats-Unis, après la révélation d'une tricherie aux normes anti-pollution sur ce marché. Un porte-parole a confirmé à l'AFP les informations de presse en ce sens. Les modèles diesel représentaient 23% du total des ventes de la marque Volkswagen en août aux Etats Unis. De janvier à août, cette marque a vendu près de 240.000 voitures sur le marché américain. Les autorités américaines ont révélé vendredi une tricherie de grande envergure de Volkswagen: 482.000 véhicules de marque Volkswagen et Audi, construits entre 2009 et 2015 et vendus aux Etats-Unis, ont manifestement été équipés d'un logiciel sophistiqué capable de détecter automatiquement à quel moment ils étaient soumis à un test de mesure anti-pollution des autorités. Ce petit logiciel espion enclenchait un mécanisme interne de limitation des gaz polluants permettant au véhicule de passer le test sans encombre et de se voir décerner un certificat de bonne conduite écologique. Le reste du temps, la voiture contrevenait aux normes environnementales. Le patron de Volkswagen a affirmé dimanche "regretter profondément" les malversations, qui suscitaient en Allemagne un énorme scandale.

