Le baiser de Rodin mis en vente ce dimanche à Deauville

Il faudrait être de marbre pour résister à ce bronze ! Dimanche 27 mars à Deauville, le Baiser de Rodin sera mis aux enchères. Transmis de père en fils dans une famille bas-normande, les Paisseau, ce baiser a été acheté en 1916 par un industriel dont la fortune a pour origine la fabrication de perles de fantaisie imitant la nacre. L'oeuvre n'a pas quitté la famille depuis cette date et la facture d'origine sera d'ailleurs remise à l'acquéreur.

Estimé entre 350 et 400 000 euros, ce superbe bronze a de quoi enflammer les sens et stimuler l'imagination. Il représente un homme et une femme, nus, enlacés, se donnant un langoureux baiser. Leurs formes sont parfaites, presque idéales, les corps sont représentés dans un don total à l'autre. Chaque détail de la sculpture évoque l'amour.

L'histoire de cette sculpture est étonnante. Elle représente Paolo Malatesta et Francesca da Polenta, les deux héros de la Divine Comédie de Dante. Francesca était la femme du frère de Paolo. Qui les a surpris lors de ce baiser et les a tués, explique Maître James Fattori, commissaire priseur de la société Artcurial en charge de la vente.

Une belle histoire, sans doute un peu triste, vraiment romantique et qui devrait plaire.

Pratique / plus d'informations ICI