New York (AFP). Fashion Week: Victoria Beckham veut habiller Hillary, Madeline réalise son rêve

Victoria Beckham, toute en énergie et couleurs, a confié dimanche à la Fashion Week qu'elle adorerait habiller Hillary Clinton, tandis que Madeline Stuart, une Australienne trisomique de 18 ans, a réalisé son rêve: défiler à New York. Pas de pause dominicale pour le marathon de la mode new-yorkaise qui affichait 61 événements au programme, avec, outre Victoria Beckham, les défilés de Public School, Derek Lam, Thakoon, Diane Von Furstenberg, Prabal Gurung, Opening Ceremony, et l'événement auquel participait Madeline Stuart, à l'initiative du collectif FTL Moda représentant des créateurs italiens. Voici quelques temps forts: - VICTORIA RÊVE D'HABILLER HILLARY "Je suis épanouie et je pense que ça se voit dans la collection () pleine d'énergie et de bonne humeur", a expliqué Victoria Beckham après son show, alors que son mari David Beckham, qui assiste à chacun de ses défilés, attendait à proximité avec leur fils Brooklyn. Si quelques longues silhouettes fines blanches ou noires s'étaient encore glissées dans le défilé de l'ex-Spice Girl, sa saison printemps/été 2016 accueille largement la couleur et l'imprimé. "C'est une collection très libératrice", a-t-elle confié, expliquant avoir créé avec son équipe des imprimés sur le thème du surf, mais avec une sensibilité plus "urbaine" que "californienne". Elle a ajouté vouloir habiller la candidate démocrate à la Maison Blanche Hillary Clinton. "Je soutiens les femmes et j'aime les femmes fortes, donc j'adorerais l'habiller." - MADELINE, MANNEQUIN TRISOMIQUE, RÉALISE SON RÊVE Madeline Stuart a été très applaudie en défilant dimanche dans le décor grandiose du Vanderbilt Hall, dans la gare de Grand Central, pour deux designers italiens. Elle a même volé la vedette au mannequin star Adriana Lima. La moitié des 500 spectateurs s'est levée lorsqu'elle s'est présentée une première fois avec un ensemble rouge. Pas intimidée, la jeune fille a marché doucement avant de fixer tranquillement les téléobjectifs. A son second passage, elle a pris la pose, main sur la hanche et menton relevé à la manière d'une pro. Elle a été ovationnée en clôture lorsque sa mère Rosanne l'a enlacée. "C'est formidable qu'on lui offre cette opportunité. C'est une plateforme fantastique pour faire passer nos idées sur l'intégration et le handicap", a déclaré sa mère. - LA FEMME DIRIGE CHEZ PUBLIC SCHOOL Le duo new-yorkais de Public School, très observé depuis sa nomination en avril à la tête de DKNY, la ligne contemporaine de Donna Karan, a dévoilé une nouvelle femme, colorée et plus affirmée que jamais. Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne avaient fait salle comble, réunissant stars et éditrices de mode au premier rang. Leur griffe n'était à l'origine, en 2008, destinée qu'à l'homme. "Quand on a lancé la ligne pour femme, on est restés toujours très concentrés sur l'homme, et le versant féminin n'en était qu'une extension. Maintenant, on a renversé les choses. C'est le risque qu'on a pris. C'est la femme qui dirige la collection" désormais, a expliqué Dao-Yi Chow. Seules quelques silhouettes masculines froides et sans aspérités se sont montrées lors du show. Jusque-là d'une sagesse monastique quoiqu'urbaine, la femme Public School se dévoile désormais sous des coupes extra-longues, près du corps et fluides, avec des transparents organza. Elle adopte également le sportswear sexy.

