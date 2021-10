Marseille (AFP). Klaus Vogel, capitaine au long cours qui rêve de sauver les naufragés de Méditerranée

Ne lui dites pas qu'il est fou : "ce qui est fou, c'est de ne rien faire". Klaus Vogel, marin au long cours, en appelle aux bonnes volontés de toute l'Europe pour mettre sur pied un système inédit de sauvetage des réfugiés en pleine Méditerranée. Depuis fin 2014, ce marin allemand, père de quatre enfants, a rangé sa casquette de capitaine de géants des mers, pour fonder SOS Méditerranée, une association, implantée à Berlin et à Marseille, et qui entend essaimer dans toute l'Europe. Son but : acquérir un ou même deux navires d'une soixantaine de mètres. Ces "ambulances de la mer" patrouilleraient dans les eaux internationales, indépendamment des autorités, pour sauver les migrants. Samedi, l'association, qui doit trouver plus d'un million d'euros pour acheter son bateau, a donné le coup d'envoi officiel à Marseille d'une campagne de financement participatif (https://fr.ulule.com/sauvetage-mediterranee). Plus de 25.000 euros sont déjà récoltés. Barbe blanche soigneusement taillée, carrure solide de marin, c'est en apprenant, fin 2014, que l'Italie mettait fin à l'opération Mare Nostrum destinée à sauver les migrants en mer, et seulement partiellement remplacée par le dispositif européen Triton, que Klaus Vogel décide de lancer son projet. "Les militaires, les garde-côtes, les navires commerciaux" ont l'obligation de se dérouter pour aider les embarcations en perdition, mais le font au terme d'un "calcul", car tous ont "d'autres priorités", déplore-t-il. L'équipage de SOS Méditerranée ne ferait "que du sauvetage", toute l'année, alors que l'arrivée de l'hiver ou la retombée possible de l'attention médiatique et politique lui fait craindre une augmentation des noyades. Médecins sans Frontières mène déjà des opérations de sauvetage en pleine mer, mais Klaus Vogel rêve d'un service de secours permanent, qui subsiste au-delà de l'actuelle crise migratoire. Son modèle : la société allemande de sauvetage en mer (DGzRS), qui avec ses 60 embarcations est l'une des plus importantes et veille 24H/24 sur la Mer du Nord et la Baltique. En patrouillant en haute mer, "nous serons directement dans la zone" des naufrages, fait-il valoir. A Médecins du Monde les soins médicaux, à SOS Méditerranée et au capitaine Vogel l'expérience de la navigation : "Nous n'avons pas du tout les compétences maritimes", souligne Stéphanie Derozier, responsable chez MdM. -"On fait de son mieux"- La mer et ses colères, Klaus Vogel qui va fêter ses 59 ans, la connaît bien en effet. Né à Hambourg, le grand port du Nord de l'Allemagne, il devient marin à 18 ans. Il mettra une première fois pied à terre après son mariage, s'inscrivant en fac d'histoire. Après une quinzaine d'années, "Docteur" Vogel, comme ont l'habitude de se désigner les Allemands qui ont suivi des études supérieures, reprend la mer: "la famille avait grandi et je voulais retrouver un travail plus stable", raconte-t-il. Il sera capitaine chez Hapag Lloyd, l'un des plus grands armateurs mondiaux. Il garde dans son portefeuille une photo de l'un des géants des mers dont il a tenu la barre, le Rotterdam Express, chargé d'une centaine de containers. Le capitaine Vogel raconte s'être déjà dérouté pour des sauvetages de quelques personnes en difficulté, notamment une mère et son bébé sur un voilier au large du Pays Basque. Dans ces moments là, "on fait de son mieux, on est totalement concentré", explique cet homme aux yeux d'un bleu cristallin. Klaus Vogel est "quelqu'un de très réaliste", décrit sa femme Karin. Il "parvient à transformer ses idées en projets réels", assure cette infirmière, qui a "tout de suite su que (sa) vie allait changer" le jour où son mari lui a fait part de son projet. Déjà, SOS Méditerranée a repéré un bateau de 56 mètres, amarré en Croatie. L'embarcation croise à 12 n?uds (22 km/h environ), dispose d'un vaste espace intérieur, et permettrait de sauver "entre 250 et 400 migrants, et encore davantage en cas d'urgence absolue". Son coût de fonctionnement, avec un équipage d'une dizaine de marins aguerris ? Trois millions d'euros par an. "On peut y arriver en mobilisant la société civile européenne", martèle M. Vogel.

