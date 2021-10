Bonne table : Les Doges, du chic version italienne

Ici, ce sont les spécialités italiennes qui sont à l'honneur. Nous choisissons de découvrir l'intérieur des lieux. C'est magnifique ! Les sièges très confortables, les murs ornés de pierres et la lumière légèrement tamisée.

En dehors des sentiers battus

Alors que la devanture annonce des spécialités italiennes, la carte sort des sentiers battus et n'annonce aucune pizza. Nous goûterons donc les pâtes. Quatre choix à la carte, mais également une spécialité au menu du jour. Notre choix se porte sur les tagliatelles à la carbonara et les pâtes farcies au gorgonzola. Le service est rapide et les plats, sublimement présentés. Le restaurant mise plus sur la qualité que sur la quantité. En dessert, j'opte pour le traditionnel tiramisu italien (7,40€). Mes amies choisissent quant à elles un dessert compris dans leur menu plat-dessert à 13,60€.

Il s'agit d'une tartelette citron ricotta et d'une crème caramel. Les desserts sont servis rapidement et également présentés avec élégance.

Un restaurant léger et raffiné, que l'on conseille pour un dîner entre amis.

Pratique. Les Doges, 25 rue Cauchoise à Rouen. Tél. 02 35 63 30 90