Paris (AFP). JO-2024: Marseille accueillera les épreuves de voile si Paris l'emporte

Marseille a été désignée lundi matin par le conseil d'administration de l'Association Ambition Olympique ville hôte des épreuves de voile en cas de victoire de la candidature de Paris à l'organisation des jeux Olympiques 2024. La cité phocéenne a été préférée à Brest, Le Havre, Hyères, le Morbihan et la Rochelle, au regard d'une série de six critères, notamment la qualité du plan d'eau et de la marina. "Le plan d'eau de Marseille est de très bonne qualité. Il y aura une marina exclusivement dédiée au sport de compétition et à la voile légère en particulier", a commenté Jean-Pierre Champion, président de la Fédération française de voile et expert du comité d'évaluation qui a mené les audits des six sites candidats. "Il y a deux propositions de village à Marseille, le plus éloigné étant à 1,8 km des sites de compétition", a-t-il poursuivi pour justifier le choix du conseil d'administration de l'Association composé à majorité de représentants du mouvement sportif, mais aussi de l'Etat, de la région Ile-de-France et de la Ville de Paris.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire