Paris (AFP). JO-2024 - Un axe Paris-Marseille pour la voile

Des JO de Paris en partie à Marseille: la deuxième ville de France accueillera les épreuves de voile en cas de victoire de la candidature française pour l'organisation des jeux Olympiques 2024. La cité phocéenne a été préférée à Brest, le Havre, la Rochelle, le Morbihan et Hyères par le conseil d'administration de l'Association Ambition Olympique, qui a annoncé son choix lundi matin, après audition du rapport réalisé par une dizaine d'experts. Premier critère qui a permis à Marseille de l'emporter: la qualité de son plan d'eau, épargné par les marées et bercé par des courants compatibles avec des épreuves olympiques. Deuxième point fort, sa marina du Roucas Blanc, qui sera entièrement dédiée au sport de compétition et proche des deux sites proposés pour le Village des athlètes. L'un, urbain, proche du stade Vélodrome, l'autre dans un environnement plus calme composé d'hébergements modulables. Au pire, les sportifs seront à 1,8 km de leur site de compétition. Les 5.000 spectateurs payants (le minimum exigé par le CIO) seront installés sur des tribunes en promontoire, avec une excellente visibilité. 30.000 spectateurs gratuits supplémentaires pourront s'y ajouter. Dernier atout, et non des moindres: Marseille a une aura internationale, celle d'une capitale européenne de la culture 2013 et du sport 2017, dispose de capacités hôtelières conséquentes et aurait pu, en d'autres temps, prétendre monter un dossier olympique. -'Ici c'est Paris!'- Un rayonnement et une renommée planétaire sur lesquels compte s'appuyer le comité de candidature pour valoriser le dossier parisien aux yeux du CIO, d'ici à l'été 2017, date de l'élection de la ville hôte des JO-2024. "Nous construisons un dossier pour gagner. Le choix de Marseille vient idéalement renforcer notre dossier", a estimé Tony Estanguet, futur coprésident du comité de candidature. "C'est un choix joyeux et enthousiaste", a lui estimé Jean-Pierre Champion, président de la Fédération française de voile et expert du comité d'évaluation qui a mené les audits des candidats. 770 km séparent Paris de Marseille, ce qui fait de cette dernière l'un des sites les plus éloignés parmi les candidats. Mais les décisionnaires ont estimé qu'à l'horizon 2024, que ce soit en avion ou en TGV, cette distance ne serait plus un enjeu. En revanche, avec ses quelque 10.000 chambres d'hôtel ou de résidence de tourisme, Marseille affiche une capacité hôtelière inégalée par ses principaux concurrents. A peine annoncée, cette désignation a donné lieu à des tweets enthousiastes en provenance de Marseille. Et notamment un "Ici c'est Paris!" qui faisait dire aux responsables de la candidature de la capitale que l'héritage majeur de la campagne olympique serait peut-être le rabibochage entre les deux métropoles.

