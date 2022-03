Rouen : le casse-tête du logement étudiant

L'objectif ? Aider les jeunes à trouver un logement et les accompagner dans leurs démarches. "Nous sommes dans une période charnière pour le logement pour les jeunes", explique Samuel Danicourt, animateur informateur jeunesse au Crij.

Un café, 10 questions

Ainsi, chaque vendredi de 14h à 18h, Samuel attend, un café à la main, les jeunes, souvent accompagnés de nombreuses questions sur leur logement. "Ils peuvent venir librement, c'est gratuit." Si le Crij met un point d'honneur à aider les étudiants, pas question pour autant de leur mâcher le travail. "L'esprit, c'est de les accompagner dans leurs démarches, mais pas de les faire à leur place. Le jeune doit être acteur." Et ça fonctionne ! "J'ai aidé une étudiante à finaliser une colocation, le travail est d'autant plus réussi", se réjouit Samuel. Pour ceux qui ne pourraient se rendre aux cafés logement, sachez que le service logement est ouvert toute l'année et qu'un guide sur ce sujet est disponible au Crij.

Pratique. Tous les vendredis après-midi de 14h à 18h au Crij de Rouen, rue Beauvoisine.