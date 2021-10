Vous y découvrirez la construction individuelle et ses représentants, les aménagements paysagers, les jardins éphémères, la déco d'aujourd'hui et de demain, les nouvelles tendances, les nouvelles énergies vertes et renouvelables mais aussi les présentations proposées par l'Atelier d'Art Floral de Caen.

Nous étions en direct ce Samedi matin avec Pascal Hennebert, Responsable Presse et Partenariat chez Caen Expo Congrès :