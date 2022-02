Nice-Caen : Patrice Garande privé de plusieurs joueurs

Déjà privé jusqu'à la fin du mois de son latéral gauche Emmanuel Imorou (mollet), blessé lors du match contre Toulouse samedi 12 août, Patrice Garande avait appris cette semaine qu'il devrait faire sans l'un de ses défenseurs centraux Alaeddine Yahia (cuisse). Il a indiqué ce matin que son milieu offensif, Jordan Nkololo ne pourrait pas non plus être du déplacement, à cause d'une légère contusion meniscale.

Il est fort probable qu'à Nice, en défense, Chaker Alhadhur et Syam Ben Youssef soient titularisés aux côtés de Dennis Appiah et Damien Da Silva.