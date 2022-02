A Rouen, le potager urbain fait débat

Sur le terre-plein central de l'avenue Jacques Chastellain, un potager sur butte est sorti de terre au printemps. Fruit de l'engagement des Incroyables comestibles, le jardinet urbain se veut collectif et pédagogique. Inscrit dans une démarche permaculturelle, le jardinage sur butte permet notamment d'économiser l'eau et l'espace. « Le compost placé au centre de la butte permet de maintenir l'humidité et rend la gestion du potager moins contraignante », explique Corinne, des Incroyables Comestibles. Une agriculture durable et écologique qui dérange parfois, à l'instar de cette riveraine qui intervient pour critiquer le projet. « L'idée est bonne, concède-t-elle.Mais un potager traditionnel à plat aurait été plus esthétique. Sans compter que l'endroit est inapproprié et que le jardin n'est pas entretenu ».

Vous avez dit « comestibles » ?

De quoi décourager ses partisans, qui voudraient voir les habitants prendre le relais. « Nous sommes là pour amorcer des projets », se défend Corinne. « Aujourd'hui, les riverains doivent se réapproprier l'espace ».

Cet autre habitant, qui saisit bien l'aspect pédagogique et convivial de la démarche, reste sceptique quant à la qualité des légumes produits. « Je ne m'y risquerai pas », avoue-t-il. « J'ai lu que les potagers urbains montrent une concentration de métaux supérieure aux seuils admis surtout quand ils sont situés aux abords des routes ».

Reste l'option de jardiner sur les toits, où les polluants sont moins présents. Un idée qui germe déjà dans les têtes des Incroyables Comestibles.