Une rencontre prétexte à une large revue d'effectif de part et d'autre. Pas moins de 41 joueurs ont participé. Un match au cours duquel on a vu une belle équipe granvillaise et une formation Saint Loise déjà efficace.

Laurent Lesgent le nouvel entraîneur saint-lois s'est montré satisfait de la première partition jouée par ses troupes, au micro de Sylvain Letouzé