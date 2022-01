Venez découvrir le skate électrique en Haute-Normandie !

Au départ, Davy Bourdet n'est pas destiné à promouvoir le skate électrique. Revenu d'une expatriation de 12 ans aux Antilles en tant que professeur de kitesurf, il monte sa marque de vêtement "Kitadonf" et sillonne les routes de France pour la promouvoir. C'est durant l'un de ses déplacements qu'il découvre le skate électrique et en tombe amoureux : "J'ai participé à des tournois de skate électrique en tant que spectateur et je me suis dit qu'il fallait que je lance mon association pour faire connaître ce sport", raconte le skateur.

"Dans l'air du temps"

Depuis le début du mois de juillet, Davy Bourdet a réalisé son rêve et a ouvert son association Skatepark Electrik. Il accueille tous ceux qui souhaitent découvrir cette nouvelle discipline. L'objet ressemble à un skateboard traditionnel à ceci près que les roues habituelles se sont transformées en pneus adaptés à tous types de terrains, et qu'une batterie est logée sous la planche. Une télécommande en main vous permet d'accélérer et de ralentir à votre bon vouloir.

Trois ans de recherche de terrain et trois mois d'effort ont été nécessaires pour construire la piste située à 15 min de Rouen Sud, à Caumont, dans l'Eure : "RandoParc nous a généreusement prêté le terrain mais l'idéal serait un hangar à Rouen", explique Davy Bourdet. En attendant il reçoit toutes personnes pour un prix découverte de 5€ et avec lequel ils deviennent automatiquement adhérents : "Skatepark Electrik est une association, donc mon but est d'avoir des adhérents et qu'ils reviennent pratiquer pour une gamme de prix divisée par trois", commente-il.

C'est le loisir novateur de cet été selon son promoteur : " Les sports de glisse sont vraiment dans l'air du temps, on croise plusieurs skateboards dans la rue et c'est une activité que l'on peut débuter dès huit ans".

Plus de renseignements sur leur page facebook.