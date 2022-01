Washington (AFP). Microsoft s'attaque à son tour au porno-vengeur

Le groupe informatique américain Microsoft a annoncé mercredi qu'il prenait à son tour des mesures pour enrayer le phénomène du "porno-vengeur", en aidant les victimes à retirer de la toile les images à caractère "Lorsque quelqu'un partage en ligne des images intimes d'une autre personne sans son consentement, les effets peuvent être vraiment ravageurs", a expliqué Jacqueline Beauchere, la responsable de la sécurité en ligne chez Microsoft, sur un blog officiel du groupe. "Malheureusement, le porno vengeur augmente à travers le monde. Cela peut affecter presque tous les aspect de la vie d'une victime: relations, carrière, vie sociale Dans les pires et plus tragiques des cas, cela a aussi mené au suicide", a-t-elle ajouté. Microsoft se joint à d'autres géants d'internet et des technologies dans cette lutte. Google avait par exemple décidé en juin de retirer des résultats de recherche de sa page ce genre d'images à la demande des victimes. Les réseaux sociaux Twitter et Reddit appliquent une politique similaire, interdisant les images explicites publiées sans consentement. Jacqueline Beauchere a expliqué que Microsoft a mis en place une nouvelle page pour rapporter ce genre d'incident et rendre le processus plus simple. La page, déjà disponible en anglais, le sera dans d'autres langues prochainement. "Clairement, ce mécanisme de rapport n'est qu'une petite étape d'un effort grandissant et plus que nécessaire à la fois dans les secteurs public et privé pour résoudre ce problème", a-t-elle ajouté. "Il est important", précise Mme Beauchere, "de se souvenir que, par exemple, retirer des liens des résultats de recherche pour un contenu hébergé ailleurs sur le net n'efface pas vraiment le contenu" lui-même. "Les victimes ont toujours besoin d'une meilleure protection sur internet et à travers le monde".

