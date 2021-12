Crise agricole : la classe politique normande s'empare du dossier

Hier, lundi 20 juillet, le Conseil départemental du Calvados, réuni en session publique, a dit "apporter son soutien aux agriculteurs et demande au ministre de l’Agriculture, lors de sa rencontre avec les éleveurs, localement demandée, d’être un médiateur actif en leur faveur auprès des industriels et de la grande distribution, mais aussi de surveiller la bonne application des décisions prises le 17 juin dernier." Une date pour une référence à un accord passé avec des industriels sur les prix d'achats des produits issus de l'agriculture. "Les conseillers départementaux seront vigilants aux propositions faites par le Gouvernement afin qu’elles répondent aux véritables attentes de nos producteurs."





Le candidat du parti Debout la France aux prochaines élections régionales de la fin d'année, Nicolas Calbrix fustige la gestion de crise du ministère de l'agriculture : "La porte de Le Foll est surtout ouverte à la grande distribution et à l'Union européenne qui imposent leurs règles déloyales contre les agriculteurs". Il soutient les trois propositions faites par le leader de son parti, Nicolas Dupont-Aignan pour sortir de cette situation mortifère : "suppression de la directive sur les travailleurs détachés qui instaure un dumping social inacceptable pour nos agriculteurs ; suppression des cotisations salariales agricoles qui pèsent sur nos exploitations et la création pour les remplacer d’une taxe minime sur la grande distribution ; et rétablissement immédiat des prix garantis planchers, à l’image du Canada, et la régulation de certaines productions comme le lait."

#CriseAgricole : DLF propose 3 solutions immédiates à cette crise, les autres propositions sur notre site. pic.twitter.com/VuXaDczuf8 — DLF Normandie (@DLF_Normandie) 20 Juillet 2015





Les députés du Calvados se font également entendre. Laurence Dumont (PS) rappelle ainsi que des aides ont déjà été mises en places ces derniers mois. "Dès février, des cellules d’urgence ont été constituées par les préfets dans chaque département ; 23 M€ d’aides ont d’ores et déjà été mobilisés pour alléger les charges des exploitations en difficulté. Un travail a été engagé pour revaloriser les prix : depuis juin, 14 centimes / kilo ont été gagnés sur le porc, 7 sur le boeuf. Il faut continuer : dès aujourd’hui, les banques sont sensibilisées pour soutenir les éleveurs ; fin août, des moyens supplémentaires pourront être mobilisés si nécessaire." Elle se réjouit que Stéphane Le Foll, le ministre de l'agriculture, propose de recevoir les agriculteurs normands ce jeudi à Paris.

De son côté, Nicole Ameline (UMP) estime que "la responsabilité du Ministre est d'être aux côtés des producteurs qui font l'agriculture française", comme Hervé Morin (UDI) l'avait exprimé hier. "Sur la revalorisation des prix, il faut en finir une fois pour toutes avec l'opacité des marges qui privent les producteurs du bénéfice de leur travail et de l'amélioration des prix." Mais pour elle, il faut aller plus loin : "le système de production doit être restructuré : charges allégées, contraintes administratives et environnementales revues, valorisation des circuits courts, dialogue rouvert avec les transformateurs et industriels laitiers, mesures nationales et européennes post quotas."

#agriculteurs Il ft mettre en place un dispositif d'urgence qui permette à nos agriculteurs de sortir de cette situation de crise @sudradio — Hervé Morin (@Herve_Morin) 21 Juillet 2015