Washington (AFP). Scott Walker, bête noire des syndicats américains, candidat à la Maison Blanche

L'un des mieux placés pour les primaires républicaines de 2016, Scott Walker, a mis fin au faux suspense lundi et confirmé sa candidature à la Maison Blanche, en promettant aux Américains de diriger les Etats-Unis comme il a gouverné le Wisconsin. Accompagné de sa famille, le gouverneur de 47 ans a donné le coup d'envoi de sa campagne lors d'un discours à Waukesha, dans son Etat du Midwest dont il veut faire une vitrine politique. "Si nos réformes marchent dans un Etat bleu (démocrate, ndlr) comme le Wisconsin, elles peuvent marcher partout en Amérique", a déclaré Scott Walker. Le matin, il avait confirmé son ambition de succéder à Barack Obama dans un Tweet et sur son site de campagne. Il est le quinzième candidat républicain officiellement déclaré, et talonne aujourd'hui Jeb Bush dans les intentions de vote des sympathisants. Les dix mieux placés se retrouveront le 6 août pour le premier débat télévisé de la campagne; les primaires commenceront en février 2016. Le nom de Scott Walker ne disait rien aux Américains jusqu'à ce qu'en 2011 d'immenses manifestations syndicales n'envahissent Madison, la capitale du Wisconsin, pour protester contre son projet de réduction du pouvoir de négociation collective des syndicats de fonctionnaires. Scott Walker vainquit, non sans l'appui de conservateurs de tout le pays qui voyaient dans la bataille du Wisconsin un front essentiel de la guerre contre la gauche. "Depuis que je suis gouverneur, nous nous sommes attaqués aux syndicats, et nous avons gagné", a-t-il répété lundi. Mieux, le gouverneur remporta le scrutin imposé par pétition par ses adversaires et visant à le démettre de son mandat, en 2012. Une victoire qu'il brandit comme des lettres de noblesse. "Scott Walker est une honte nationale", a déclaré lundi Richard Trumka, président de la plus grande fédération syndicale, AFL-CIO, dans un communiqué lapidaire. "Les gouverneurs républicains comme Scott Walker se sont fait un nom en piétinant les droits des travailleurs", a lâché la candidate démocrate Hillary Clinton au milieu d'un discours économique. -Fils de pasteur- Son manque d'expérience internationale est son point faible, a fortiori face à l'ancienne chef de la diplomatie Hillary Clinton. Scott Walker a suscité les sarcasmes en février quand il a estimé qu'il pouvait tenir tête au groupe Etat islamique puisqu'il avait vaincu "100.000 manifestants" dans son Etat. Mais il persiste et défend, comme nombre de ses rivaux, une défense et une politique étrangère musclées. "Avec Obama et Clinton, Poutine a fait face à des années de bouillie. Les Etats-Unis ont besoin d'une politique étrangère qui arrête nos ennemis avec de l'acier", a dit Scott Walker. Il a promis qu'à son premier jour à la Maison Blanche, il mettrait fin au "mauvais accord avec l'Iran" sur le nucléaire. Fils d'un pasteur baptiste et d'une secrétaire, Scott Walker est né le 2 novembre 1967 et a grandi dans le Wisconsin, Etat politiquement modéré du nord, sur les grands lacs. Dès ses années étudiantes il est tenté par la politique. Il quitte l'université jésuite Marquette de Milwaukee sans terminer ses études, pour travailler, et ne sera donc jamais diplômé. Une rareté à Washington, où les présidents sont plutôt passés par Yale, Columbia, Harvard S'il était élu, il serait le premier président sans diplôme universitaire depuis Harry Truman.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire