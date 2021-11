Athènes (AFP). Athènes: 25.000 pro-non au référendum et 20.000 pro-oui dans la rue

Quelque 25.000 personnes manifestaient vendredi soir à Athènes pour le non au référendum de dimanche contre 20.000 pour le oui à 17h00 GMT, une heure après le début de ces deux rassemblements distincts dans le centre de la capitale, a-t-on appris de source policière. Sur la place Syntagma en bas du Parlement, les manifestants pour le non aux mesures de rigueur proposées par les créanciers, UE et FMI, brandissaient des panneaux proclamant: "Pas un pas en arrière", "Non au chantage", "Non à tous les memorandums", "Non jusqu'à la fin". A moins d'un km de là, devant le stade de marbre, un site touristique réputé de la capitale où ont eu lieu les premiers jeux Olympiques modernes en 1896, les partisans du oui scandaient des slogans en faveur de l'Europe dans une mer de drapeaux grecs et de pancartes frappées du mot "oui". Des orateurs de la gauche espagnole et allemande se trouvaient sur une tribune sur la place Syntagma. Au tout début de la manifestation un petit groupe de jeunes cagoulés a jeté des pierres à 200 mètres de la manifestation près de la place du parlement et la police, qui a répondu par des grenades assourdissantes, a arrêté une personne, a-t-on appris auprès d'une source policière.

