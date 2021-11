Sortie cinéma : Valley of Love

Des années plus tard, Gérard et Isabelle se retrouvent car leur fils Michael, qui s'est suicidé six mois auparavant, leur a donné rendez-vous dans la vallée de la Mort, en leur promettant, s'ils suivent les étapes qu'il leur a indiquées, qu'ils vont pouvoir le revoir. Isabelle, qui croit fermement à ce que lui a promis son fils, retrouve un Gérard plus sceptique, qui ne cesse de ronchonner. Mais tous deux se plient, avec plus ou moins de grâce, à l'ultime volonté de leur fils.

Trente ans après "Loulou", de Maurice Pialat, Guillaume Nicloux réunit Gérard Depardieu et Isabelle Huppert, dans une histoire qui mêle habilement réalité et fiction. Les deux héros du film portent les mêmes prénoms que les comédiens qui les incarnent et ils exercent tous les deux le métier d'acteur. Si l'on ajoute que le film a été produit par Sylvie Pialat, veuve de Maurice, et que le réalisateur se prénomme Guillaume (comme le défunt fils de Gérard Depardieu), on comprendra que le cinéaste joue subtilement avec la réalité. Et c'est tant mieux, car cette œuvre fascinante, véritable quête spirituelle, en même temps que travail de deuil, voit deux êtres qui se sont éloignés l'un de l'autre depuis des années, se retrouver et s'apprivoiser en partageant une douleur commune. Gérard Depardieu, imposant, et Isabelle Huppert, filiforme, incarnent avec finesse et émotion cet ancien couple dévasté par la mort d'un fils que chacun pense n'avoir pas su aimer. Ce voyage au bout d'eux-mêmes et de leur douleur débouche sur le pardon.

Drame français. De Guillaume Nicloux, avec Gérard Depardieu (Gérard), Isabelle Huppert (Isabelle), Dan Warner (Paul), Aurélie Thierrée (la femme) (1h32).