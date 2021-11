Ventes aux enchères, place aux perles rares

Les modèles sortant de l'ordinaire sont au rendez-vous, le catalogue a d'ores et déjà créé une certaine émulation sur les sites spécialisés.

Tapis rouge

"Nous disposons de modèles uniques comme l'authentique Austin-Mini du film Les vacances de Mister Bean, présente Dominique Pagneux, historien automobile en charge de la vente. Il y en avait trois à la base, mais deux des modèles ayant été abîmés pour les besoins du tournage, il n'en existe plus qu'une seule aujourd'hui". Estimée à 5 000 €, elle devrait s'envoler pour bien plus. Une Citroën DS transformé en camping-car et datant de 1970 connaîtra le même destin (voir page VII). Ces modèles généreront sans doute des appels de l’étranger, faisant grimper la note. Pas moins de trente-cinq véhicules seront ainsi présentés au public, soit deux fois plus que l'an passé. Pour la première fois, la vente se fera "en roulant", en extérieur, sur le tapis rouge dressé sur la piste de l'hippodrome.

Pratique. Dès 14h30, samedi 27. Exposition : 9h-14h. Vente en direct sur drouotlive.com. Catalogue disponible sur retrofestival.fr.