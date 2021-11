Régionales : Hervé Morin confirmé par Les Républicains en Normandie

L'information avait filtré la semaine passée. Elle a été confirmée à l'occasion d'une réunion à Paris à laquelle participait Nicolas Sarkozy. Suite à un accord passé avec l'UDI, l'ancien ministre de la Défense et député centriste de l’Eure, Hervé Morin, sera le chef de file de la liste d'union de la droite et du centre aux prochaines régionales. En France, l’UDI disposera de trois têtes de liste, contre dix pour les Républicains.

En Normandie, quatre des têtes de liste départementales seront issues des Républicains et une seule de l'UDI. Comme le prévoit l’accord national entre la droite et le centre, la répartition des listes d’union pour la Normandie, par département, sera la suivante : 70% de candidats Les Républicains et 30% de candidats issus du centre.