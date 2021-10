Francfort (AFP). Grèce: réunion d'urgence lundi à la BCE pour soutenir les banques

Le conseil des gouverneurs de la BCE doit tenir une nouvelle conférence exceptionnelle lundi pour discuter d'un possible relèvement des financements d'urgence (ELA) aux banques grecques, ont déclaré à l'AFP des sources proches des discussions. Cette conférence, organisée par téléphone à la demande de la Banque de Grèce, "doit avoir lieu demain", a confirmé une source proche du dossier, en refusant de préciser l'heure de la réunion. La Banque centrale européenne (BCE) avait déjà relevé vendredi, pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine, le plafond des fonds ELA, pour un montant qui reste encore non confirmé. La presse européenne a estimé le relèvement entre 1,8 et trois milliards d'euros, ce qui porterait le plafond des fonds d'urgences autour de 86 et 88 milliards. Ces fonds constituent la dernière réserve d'oxygène des banques hellènes. "Il y a des retraits de cash auxquels il faut faire face. () La situation est difficile, c'est évidemment tendu", a précisé une autre source européenne. Les retraits bancaires se sont accélérés ces derniers jours en Grèce: la presse nationale estime qu'entre quatre et six milliards d'euros ont été récupérés dans la semaine. Une nette accélération d'une tendance déjà largement à l'oeuvre: 30 milliards sont déjà partis entre début décembre et fin avril, selon les chiffres officiels Banque de Grèce. La perspective d'un défaut de la Grèce fin juin et d'un contrôle des capitaux pousse les Grecs à retirer leurs avoirs du système bancaire. Les négociations entre Athènes et ses créanciers autour d'un accord "réformes contre argent frais" sont dans l'impasse depuis maintenant cinq mois, et entrent désormais dans une phase critique. Après un nouvel échec des discussions jeudi soir, un sommet exceptionnel des chefs d'Etat et de gouvernement des 19 pays de la zone euro consacré à la Grèce doit avoir lieu lundi soir à Bruxelles.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire