Transports, économie, éducation : les premiers chantiers de la fusion des Normandie

La ligne ferroviaire Caen-Rouen renforcée

Depuis quelques mois, la question des transports sème la polémique en Normandie. Visite de Guillaume Pépy, rapport Duron, pression des élus régionaux... Le sujet est sensible. Et il sera de nouveau à l'ordre du jour très bientôt. En effet, pour préparer au mieux la fusion des Normandie, les régions normandes annoncent que "la desserte ferroviaire entre Caen et Rouen sera renforcée". De plus, "sur cette ligne, une nouvelle tarification incitative sera proposée aux voyageurs normands".

Un fonds pour soutenir la recherche

La recherche haut et bas-normande affiche depuis des années son excellence à l'échelle nationale. Pour renforcer ce domaine, la grande Normandie va créer un "fonds normand de maturation". On imagine que les moyens alloués seront augmentés.

Aide à l'innovation

Pas de grande annonce de ce côté, si ce n'est un soutien renforcé aux pôles de compétititivé et la création "d'un outil commun d'aide à l'innovation pour simplifier les aides aux entreprises".

Education

Les jeunes aussi devraient bénéficier de la fusion. Jusqu'alors, les Bas-Normands bénéficient de la Cart@too tandis que les Haut-Normands jouissent de la carte Région. Deux dispositifs qui permettent aux jeunes de financer leurs achats culturels et de loisirs à moindre prix. Une nouvelle carte verra le jour. Les Haut-Normands verront par exemple leur aide augmentée de 15€ pour l'achat de livres et de 5€ pour les loisirs.