Sortir dans l'Orne : mardi 16 juin

Ce vendredi, participez à la soirée Alencon Soul Project à la Luciole d'Alençon. Des élèves du conservatoire se produiront sur la scène pour intérpréter les plus grands standards de la soul music. L'entrée est gratuite. Toutes les infos sur La Luciole

Dans le cadre de son programme d'animation annuel, le Parc naturel régional Normandie-Maine, en partenariat avec la communauté de communes de Juvigny-sous-Andaine, organise ce samedi, une visite découverte des usages alimentaires des plantes sauvages du bocage. Us et coutumes des plantes de la haie c'est ce samedi à partir de 14h30, rendez-vous à la Tour de Bonvouloir.



Dimanche, la manifestation Retro Passion se tiendra à Saint-Denis-de-Méré. Au programme de cette journée, une bourse d'échange, un rallye touristique et un concours d'élégance ainsi qu'une exposition. Plus de renseignements auprès de la Mairie de Saint-Denis-de-Méré.