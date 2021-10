Lausanne (AFP). CIO: 6 nouvelles épreuves aux JO 2018, la Fifa plane sur les débats

L'ombre de Sepp Blatter, éminent membre du CIO et président de la Fifa, plongée dans une affaire de corruption sans précédent, a plané sur les débats de la commission exécutive du CIO réunie lundi à Lausanne qui a décidé de l'introduction de six nouvelles épreuves aux JO d'hiver 2018, visant à renforcer la présence des athlètes féminines. "Nous savons, de notre expérience, que mettre tout sur la table peut être douloureux, mais c'est absolument nécessaire", a lancé M. Bach devant la presse, interrogé sur la plus grande affaire de corruption touchant depuis la semaine dernière l'instance mondiale du football. "Nous l'avons vu dans notre histoire. C'est seulement en faisant cela que le CIO a restauré sa crédibilité", a ajouté M. Bach, estimant cependant qu'entre le scandale de corruption que le CIO avait connu lors de l'attribution des JO de Salt Lake City en 2002 et celui qui fait trembler la Fifa sur ses bases, "la différence dans l'ampleur est énorme, il n'y a presque aucune comparaison". Présent il y a une semaine à l'ouverture du congrès de la Fifa à Zurich, où il avait rappelé la nécessité de "transparence" et de réformes, M. Bach ne pourra pas en retour accueillir à Lausanne M. Blatter, qui a prévenu qu'il ne viendrait mardi pour la présentation aux membres du CIO des projets de Pékin et d'Almaty, villes candidates pour les jeux d'hiver 2022, et dont l'heureuse élu sera connue en juillet prochain lors d'une session du CIO à Kuala Lumpur. Avant cela, la commission exécutive du CIO a décidé de l'introduction dans trois ans aux JO d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, de six nouvelles épreuves: le spectaculaire big air en snowboard (figures à partir d'un tremplin de neige), l'épreuve par équipes nationales mixtes en ski alpin, la mass-start en patinage de vitesse et une épreuve de curling en double-mixte. Dans le même temps, le slalom parallèle en snowboard (hommes et femmes) disparaît du programme. Ces nouveautés permettent "un nombre record d'événements féminins et mixtes et une participation record d'athlètes féminines", se félicite le CIO. - 'des sports que les jeunes aiment' - Contrairement aux JO d'été dont le programme est très chargé, celui des JO d'hiver laisse encore la possibilité d'introduire de nouvelles épreuves spectaculaires. Le programme des JO d'été comme d'hiver n'est pas figé, laissant la place à de nouveaux sports, comme le golf et le rugby à 7 à Rio en 2016 ou à de nouvelles épreuves, tandis que d'autres peuvent disparaître. Pour le programme des JO d'été de Tokyo 2020, le baseball et son pendant féminin le softball font figure de favoris pour entrer au programme. Le karaté est également évoqué, tandis que des sports "tendance", comme le surf et l'escalade font le forcing. "Je pense que ce que veut M. Bach, ce sont des sports que les jeunes aiment", a déclaré devant la presse l'ancien Premier ministre japonais Yoshiro Mori, patron de Tokyo 2020, à l'issue d'une présentation devant la commission exécutive de l'avancée des travaux à Tokyo. M. Mori a confirmé à cette occasion que le comité d'organisation japonais, grâce au transfert de certains sports sur des sites existants, allait réaliser "une économie de 1,7 milliard de dollars". Interrogé sur le problème épineux du financement du grand stade olympique prévu pour les JO, M. Bach s'est voulu rassurant: "J'espère que le Japon fera suffisamment d'efforts pour que cette question soit réglée le plus vite possible. Mais je suis confiant".

