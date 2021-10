Paris (AFP). Orange est présent en Israël pour y rester, selon son PDG

"Orange est présent en Israël pour y rester" a assuré samedi à l'AFP Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur de téléphonie français, démentant une nouvelle fois tout désengagement du groupe de ce pays où il est notamment présent au travers de deux filiales, et après une vive polémique en Israël. Il "regrette sincèrement" la "controverse" née de ses propos de mercredi au sujet de la fin souhaitée "dès que cela est possible contractuellement" de l'accord de licence de marque qui lie Orange à la compagnie israélienne Partner, qui ont été perçus comme une volonté du groupe de quitter le pays. M. Richard assure que son groupe "ne soutient aucune forme de boycott, en Israël ou ailleurs dans le monde". Mercredi au Caire, M. Richard avait évoqué la volonté de son groupe de mettre un terme à son accord de licence avec Partner, ce qui a été perçu comme une volonté du français de quitter le territoire israélien et qui a provoqué une vive polémique, remontant au plus haut niveau puisque le Premier ministre israélien et le ministre français des Affaires étrangères sont intervenus sur le sujet. "Notre décision sur l'utilisation de notre marque est motivée ? comme c'est le cas partout dans le monde - uniquement par notre stratégie de marque", affirme le patron d'Orange dans un texte transmis à l'AFP. "Au terme de discussions avec Partner, un amendement a été inscrit en avril dernier afin d'introduire une date limite à la licence". Celle-ci "est désormais valide jusqu'au 31 mars 2025", rappelle-t-il. L'État hébreu est le seul pays dans lequel Orange est présent sans exploiter lui-même sa marque en vertu d'un accord de licence signé par le groupe britannique Orange avec Partner avant le rachat d'Orange par France Télécoms en 2000. France Télécoms a pris le nom d'Orange en 2013. Face aux accusations selon lesquelles Orange aurait décidé de se retirer en soutien à une campagne internationale et non-gouvernementale de boycott destinée à faire pression sur Israël pour mettre fin à l'occupation des Territoires palestiniens, le PDG du groupe français a souhaité exprimer "très clairement que le groupe Orange est présent en Israël pour y rester", notamment via ses deux filiales, Orange Business Services, qui propose des offres à destination des entreprises, et Viaccess-Orca, spécialiste de l'IPTV. "Je regrette sincèrement la confusion actuelle et la controverse au sujet Orange et d'Israël", souligne-t-il. "Ce que nous avons essayé de faire a été d'améliorer notre situation légale par rapport à ce dossier", avait indiqué Stéphane Richard au Caire mercredi, en référence à l'introduction de l'amendement à l'accord avec Partner. Partner "avait beaucoup de droits sur la marque et nous mêmes n'avions quasiment pas de capacité d'action" sur celle-ci, avait expliqué le patron d'Orange. "Désormais, nous avons la possibilité de mettre fin à ce contrat dans le futur", avait-il souligné lors de sa conférence de presse organisée dans la capitale égyptienne. "Notre intention est de mettre un terme à ce contrat le plus tôt possible" et "de retirer la marque Orange d'Israël", avait annoncé M. Richard. "Ce n'est pas lié à Israël parce que c'est Israël", avait-il toutefois précisé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire