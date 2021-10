Outsiders Krew : des murs du monde aux voitures de Caen

“Nous travaillons avec des bombes aérosols, et elle ne sont pas faites pour projeter vers le bas”, indique Seb Toussaint, l’un des deux membres d’Outsiders Krew, un collectif caennais qui parcourt le monde pour colorer les bidonvilles à la faveur d’immenses graffitis. “Du coup, on se sert du cric pour incliner légèrement la voiture et peindre ainsi plus facilement.”

Avec son complice Spag, ils ont déjà repeint trois voitures et trois camionnettes de prostituées. “Tout est parti d’une exposition en octobre dernier à l’occasion d’ “Aux arts citoyens”, se souvient Spag. Une personne nous a demandé si nous étions motivés à l’idée de peindre sa voiture. On a dit : bingo !” L’inspiration se charge alors du reste. Les deux artistes ne veulent pas évoluer sous la contrainte d’une commande spécifique. “Place à la spontanéité”.

Après une exposition à Caen cet été, les deux acolytes repartiront à l’étranger en septembre pour le septième volet de leurs aventures, après avoir visité Manille aux Philippines, le mois dernier. "Que les Caennais motivés par la perspective de colorer leur voiture n'hésite pas à nous contacter !".

Pratique. Voir leur page Facebook