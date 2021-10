Paris (AFP). Les Républicains: les militants réunis à Paris pour le congrès fondateur

Le "congrès fondateur" du mouvement "Les Républicains", nouveau nom de la désormais défunte UMP, s'est ouvert samedi en milieu de matinée, en présence de plusieurs milliers de personnes, rassemblées porte de la Villette à Paris. "J'ai l'honneur et le plaisir de déclarer ouvert le congrès fondateur des Républicains", a lancé le député Sébastien Huyghe, insistant sur sa nouvelle qualification de "porte-parole des Républicains", après avoir été, comme sa collègue Isabelle Le Callennec présente à ses côtés, porte-parole de l'UMP depuis l'élection de M. Sarkozy à sa présidence, en novembre 2014. La journée sera close vers 16h00, après un discours de Nicolas Sarkozy. Selon M. Huyghe, "c'est une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays qui s'ouvre". Il a rendu hommage à ces militants "Républicains", qui "ne veulent pas succomber au déclin, au repli, au fatalisme". "On va avoir besoin de vous dans les années qui viennent", a lancé Mme Le Callennec. Une soixantaine de personnalités se relaieront tout au long de la journée. Le député Edouard Courtial a déclenché quelques sifflets en lançant le nom du président François Hollande. Son collègue Daniel Fasquelle en a provoqué de bien plus forts en prononçant celui de Christiane Taubira, la garde des Sceaux. M. Fasquelle a souligné qu'en attaquant leur nouveau nom, "les socialistes ont essayé de nous gâcher notre fête", mais "ce sera le congrès le plus sympathique et le moins cher de la Ve République". Interrogés à l'entrée du Paris Event center sur la meilleure formule pour définir ce congrès, des ténors de l'ex-UMP, ont eu des réponses variées: "c'est le congrès de la refondation" a déclaré le député et ex-ministre Laurent Wauquiez. "C'est le congrès de la reconquête" pour les députés Thierry Solère et Christian Jacob. Pour l'ex-ministre Claude Guéant, c'est "le congrès de la relance". "C'est le congrès de l'alternance" a déclaré Guillaume Peltier, "le congrès de l'Union et de l'avenir" a dit l'eurodéputée Nadine Morano, "le congrès du rassemblement" pour Frédéric Péchenard.

