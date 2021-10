Le salon du livre fait peau neuve

Désormais identifié sous le nom "Époque", le salon sera concentré sur deux jours et se tiendra place Saint-Sauveur où seront présents une vingtaine d'éditeurs régionaux et près de 150 auteurs en dédicace sur les stands des libraires.

Aujourd'hui, vendredi 29 mai, le salon s'ouvre avec la journée dédiée aux scolaires. Tout au long du week-end, de nombreux rendez-vous seront proposés aux plus jeunes : théâtre, marionnettes, ateliers ludiques...

De la place Saint-Sauveur, à l'IMEC en passant par l'hôtel de ville, le Théâtre et le collège Louis Pasteur, un parcours de rencontres, de débats et de lectures sera organisé.

Temps forts

18h30 à l'IMEC. Vernissage de l'exposition Flammarion sur les 140 ans d'édition et de librairie.

Samedi 30 mai à l'hôtel de ville. Débat en présence de Michel Onfray et Franz-Olivier Giesbert sur le thème "L'Homme et l'animal". Puis, débat sur "Comment raconter l'Histoire ?" avec Benjamin Stora, Ivan Jablonka et la romancière Paula Jacques. À 21h, rencontre avec Catherine Millet à l'IMEC.

Retrouvez le programme complet sur le site caen.fr.

Pratique. Place Saint-Sauveur, de vendredi 29 à dimanche 31 mai.