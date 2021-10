La Sortosvillaise est un rendez-vous convivial et sportif avec des parcours VTT (25, 37 et 45 km), du trail (12 et 21 km) et de la marche (8, 11 et 14 km). Une manifestation organisée par le Comité des Loisirs de Sortosville-Bocage. Une partie de la recette sera versée à l'association "Coeur et Cancer".

Retrouvez les informations pratiques sur La Sortosvillaise

Ecoutez, Cyrille Amiot, membre de l'organisation.