Musique à Caen : découvrez le nouveau clip de Fakear

Le caennais Théo alias Fakear est tombé très jeune dans la musique et s'est passionné pour les sonorités électro. Ce "petit" génie s'est rapidement fait un nom dans le paysage musical, avec déjà trois EP à son actif : Morning In Japan, Dark Lands et Sauvage.

Il publiera le 1er juin prochain son nouvel EP Asakusa sur le label Nowadays Records. Découvrez dès maintenant le clip du premier extrait de cet EP "Skyline" qui nous entraîne dans une virée nocturne entre amis.