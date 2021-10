Les amplis et les projecteurs se sont éteints hier soir à Saint-Laurent-de-Cuves, au terme d’une troisème soirée de concerts pour la 15ème édition de Papillon de Nuit et la cuvée 2015 est déjà un millésime avec 65 000 festivaliers !

65 000 festivaliers qui se sont pressés à Saint-Laurent-de-cuves pour applaudir lors des 3 jours, Yannick Noah, Christine & The Queens, Placebo, I AM, The Avener ou encore Miss Lauryn Hill...