Boston (Etats-Unis) (AFP). Procès de Boston: le sort de Tsarnaev entre les mains des jurés

Le sort de l'auteur des attentats du marathon de Boston, dans le nord-est des Etats-Unis, a été confié mercredi à 12 jurés, qui vont devoir décider entre peine de mort et réclusion à perpétuité pour l'ancien étudiant musulman de 21 ans, dont le procès avait commencé en mars. Le juge leur a demandé de commencer leurs délibérations, après les déclarations finales de l'accusation et de la défense. Djokhar Tsarnaev est un terroriste sans remords qui mérite la mort pour avoir tué des Américains innocents, avait déclaré l'accusation, la défense plaidant à l'inverse pour la réclusion à perpétuité, en évoquant un "enfant perdu", sous l'influence de son frère aîné radicalisé. Le procureur Steve Mellin a rappelé l'inscription ensanglantée découverte à l'intérieur du bateau où Tsarnaev avait été retrouvé, qui expliquait qu'il voulait venger les guerres américaines en Irak et Afghanistan, et les musulmans innocents tués. "Pas de remords, pas d'excuses. Ce sont les mots d'un terroriste convaincu qu'il a fait ce qu'il devait. Il trouvait justifié de tuer, mutiler et blesser grièvement des innocents, hommes, femmes et enfants", a déclaré le procureur, rejetant l'idée qu'il ait été sous la coupe de son frère aîné Tamerlan. "Ses actions méritent la peine de mort", a-t-il insisté, rappelant le carnage du marathon, les souffrances "épouvantables", les trois morts, les amputés, les familles qui ne s'en remettront jamais. Il a montré des photos de victimes souriant avant les attentats, les plus graves dans un espace public aux Etats-Unis depuis le 11-Septembre. La défense à l'inverse a insisté sur le passé déraciné de Tsarnaev, enfant "invisible" dans une famille où sa mère et son frère aîné, qu'il adorait, s'étaient radicalisés, avant que ses parents ne repartent en Russie en 2012, alors qu'il commençait l'université. Il n'avait pas de passé judiciaire, avait des amis, était loyal, drôle, timide, a déclaré Judy Clarke, l'avocate de l'accusé, arrivé à 8 ans aux Etats-Unis et qui avait obtenu la nationalité américaine en 2012. - Il mourra en prison - "Djokhar Tsanev n'était pas le pire du pire, et c'est à cela qu'est réservée la peine de mort", a-t-elle déclaré, soulignant que la réclusion à perpétuité, dans une prison de très haute sécurité, éviterait aussi d'en faire un martyr. "Dans tous les cas, il mourra en prison", a-t-elle souligné. "Je ne vous demande pas de l'excuser. C'est inexcusable. Mais je vous demande d'essayer de comprendre". Selon la défense, Tamerlan, 26 ans, décédé lors d'une confrontation avec la police quatre jours après les attentats, en était le cerveau. Le jeune musulman d'origine tchétchène, pâle et maigre, en veste sombre, a écouté impassible, regardant le plus souvent la table devant lui. Il avait été reconnu coupable le mois dernier des attentats qui avaient fait trois morts et 264 blessés le 15 avril 2013, quand deux bombes artisanales avaient explosé quasi simultanément près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Il avait été également reconnu coupable de la mort d'un policier tué trois jours plus tard dans sa voiture. Cette phase finale de son procès visait à établir sa sentence. Sur les 30 chefs d'accusation retenus contre lui, 17 sont passibles de la peine de mort. Les jurés n'ont le choix qu'entre réclusion à perpétuité et peine capitale. Ils devront être unanimes s'ils décident de la peine de mort.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire