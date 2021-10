Handball : dernier espoir de playoffs ce samedi pour les Vikings

Tout se jouera donc samedi 16 mai. C'est ce jour-là, sous les coups de 22 h, qu'on connaîtra la dernière équipe qualifiée pour les play-offs de Nationale 1 masculine. Dans cette poule 2 des plus indécises, trois équipes peuvent encore prétendre au précieux sésame et deux d'entre elles s'affronteront. Vernon, leader contesté mais redevenu solide (trois victoires lors des trois derniers matchs), accueillera Rennes, troisième à un petit point seulement. Si les Bretons s'imposent, ils doubleront leur adversaire et deviendront tributaires du résultat de Caen. Le troisième larron est en fait deuxième à la différence de buts. S'il bat Saint-Valéry au Palais des Sports et que Vernon ne gagne pas contre Rennes, il participera aux barrages de montée en Pro D2 sans avoir été une seule fois en tête du classement cette saison.

"Chacun fait son travail jusqu'à présent, mais Vernon terminera contre un adversaire meilleur que ceux qu'il a affrontés dernièrement, expose l'entraîneur caennais Dragan Mihailovic. Pour nous, c'est du bonus. Il faut que les joueurs se lâchent et se fassent plaisir." Le Caen Handball s'est en tout cas donné les moyens de lutter jusqu'au bout malgré un début de saison hésitant. Samedi 9 mai, il a obtenu à Saintes sa dixième victoire consécutive. "Nos adversaires étaient très agressifs, ce qui est plutôt normal compte tenu du fait qu'ils jouent le maintien, mais ils ont craqué physiquement dans le dernier quart d'heure." Les Vikings, eux, ne lâchent rien !