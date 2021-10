Le Cirque Plume : nouveau tempo

Natif de la Franche-Comté, le Cirque Plume trouve cette fois son inspiration face aux mouvements du balancier de l'horloge comtoise: c'est le chemin perdu, suspension infime entre le tic et le tac. Ce 10e spectacle recèle des trésors d'imagination et d'innombrables prouesses techniques. Les tableaux se succèdent, orchestrés par les 18 acteurs et musiciens comme autant de tranches de vies mises en musique grâce à la partition jazz-pop de Benoit Schick. Équilibristes sur fil, dans une roue Cyr ou encore sur mât chinois, ils se jouent de l'espace et du temps, renouvellent le genre et génèrent une féérie scénique qui nous plonge dans un état contemplatif.

Pratique. Du 12 au 23 mai. Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Tarifs 8 à 28€. Tél. 02 32 13 10 50