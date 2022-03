Voyage dans le temps au panorama XXL

Devant un public essentiellement familial, les membres de la troupe Pax Augusta, ont présenté sur de nombreux stands dans le patio du panorama XXL des objets de la vie quotidienne dans les usages étaient révélés à la demande.

Sur le stand "vie quotidienne", le public était accueillis par une patricienne- femme de la haute société- qui nous explique son mode de vie. "La patricienne est une matrone, elle a en charge l'éducation de ses enfants et gère la vie domestique", explique t-elle. Devant de multiples objets reconstitués d'après des artefacts trouvés lors de fouilles archéologiques, celle-ci nous renseigne sur l'hygiène de l'époque. "Les romains apportaient un soin particulier à leur hygiène et les romaines étaient très coquettes, nous confie celle-ci. Les femmes utilisaient de la fleur de coquelicot en guise de rouge à lèvre et broyaient des minéraux pour obtenir des ombres à paupières- la malachite donnait le vert, l'azurite, le bleu et l'hématite, un noir pailleté- mais la base du maquillage c'est la céruse de plomb qui blanchit la peau. On sait aujourd'hui que c'était très toxique et que cela pouvait provoquer des maladies mortelles."

Cheveux décolorés et pierre d'alun

Si certains usages nous surprennent, d'autres annoncent déjà ceux des temps modernes : "Les cheveux étaient souvent décolorés car les femmes avaient un idéal de blondeur, on utilisait la pierre d'alun comme déodorant et une petite spatule baptisée auriscalpe, l'ancêtre du coton-tige". Loin des clichés véhiculés par la bande-dessiné et le cinéma, les membres de l'association Pax Augusta s'attachent à révéler des usages avérés grâce aux études scientifiques et méconnus du grand public. Au stand cuisine, on découvre ainsi que les pratiques culinaires sont basées sur un usage récurrent des céréales et des légumineuses. "Les populations sont à 95% issues du monde rural, explique un légionnaire. Elles ont donc besoin d'une alimentation nourrissante pour exercer leur métier. On y retrouve des plats cuisinés à l'huile d'olive, des fruits de coque et des fruits secs et de nombreux condiments. La mode est au sucré/ salé. On utilise le miel pour sucrer les plats mais aussi la pectine du raisin : le defrutum."

En complément à ces ateliers informatifs, les membres de la troupe se sont également prêtés à des démonstrations militaires en plein-air devant le panorama : une reconstruction historique authentique et vivante au cours de laquelle le public a eu plaisir à découvrir les codes de la 5e légion Alaudae et d'en apprendre davantage sur les méthodes de combat romaines grâce aux commentaires d'un centurion.

Pratique. Panorama XXL à Rouen, plus d'informations sur les prochaines animations sur www.panoramaxxl.com