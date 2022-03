Victory, le nouveau livre d'Arnaud Digard

Arnaud Digard est le jeune directeur artistique d'une agence de communication saint-loise, au coeur de la Manche en Normandie. Passionné d'Histoire contemporaine, il a fondé en 2008 sa propre maison d'édition : Big Red One éditions, du nom de l'une des divisions américaines qui ont débarqué sur Omaha beach le 6 juin 1944.

70ème anniversaire de la fin de la guerre

L'année 2014 a été marquée en Normandie par les célébrations internationales et très médiatiques du 70ème anniversaire du débarquement en Normandie. En 2015, les célébtations du 70ème anniversaire de l'armistice qui marque la fin de la seconde guerre mondiale sont beaucoup plus discrètes... voir inexistantes.

Arnaud Digard est l'un de ceux qui n'oublient pas les 335 jours qui séparent le 6 juin 1944 du 8 mai 1945. Réalisé sous la forme d'un carnet de voyage, son nouvel ouvrage retrace le parcours de la 3ème armée américaine conduite par le général Patton, renforcée par la 2ème DB de Leclerc et rejointe par l'armée du général de Lattre de Tassigny. Une édition d'art et un hommage vibrant au général George Patton et au sacrifice des soldats alliés.

Arnaud digard s'est entouré du binome qui a fait le succès de son précédent carnet de voyage consacré en 2014 au débarquement ("D-Day", 70 jours pour libérer la Manche) : la dessinatrice Marion Caratini, ancienne des Beaux Arts de Caen et l'historien Patrick Fissot.

L'art et la manière

En quelques réalisations, Marion Caratini s'est fait un nom et une identité graphique. En un coup d'oeil, son travail est reconnaissable. Son trait parfaitement maitrisé vient se marier délicatement avec des photographies d'époque.

"Victory", pour la mémoire

"Victory" est un ouvrage indispensable qui rappelle que la seconde guerre mondiale ne s'est pas achevée le soir du 6 juin 1944 ! Préfacé par Helen Patton, petite fille du général, ce nouveau livre de 172 pages imaginé par Arnaud Digard offre un grand angle, des plages de Normandie à la libération de Paris par l'armée Leclerc, du débarquement en Provence à la prise de Colmar, de la bataille des Ardennes au siège de Bastogne,...