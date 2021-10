Idées loisirs Normandie : Week-end du 26 Février

Début aujourd'hui de Récréadays à Bayeux. Pendant la 1ère semaine des vacances, la ville accueille ce parc d'attractions couvert consacré aux 2-12 ans. Les enfants pourront profiter des grands structures gonflables, de jeux en bois géants avec 7 nouveautés cette année. Vous avez pu gagner cette semaine vos places avec Tendance Ouest. Sinon, sachez que l'entrée est à 5¤ pour les enfants et 1¤ pour l'accompagnateur. C'est tous les jours de 14h à 19h jusqu'au vendredi 4 mars à la salle Coubertin de Bayeux.



N'oubliez pas d'assister aux portes ouvertes du « hangar à char » à Granville, rue de la Parfonterie de 10h à 18h vous découvrirez 20 des 38 chars de la 137ème édition du carnaval qui aura lieu du 4 au 8 mars.

A Equeurdreville aujourd'hui , c'est le Festibal! Pour sa cinquième édition, il sera animé par « Les Bouskidou », un groupe nantais qui fait danser petits et grands depuis bientôt 30 ans ! Textes déjantés, rock musclé : ces quatre musiciens à l’énergie féroce sauront mettre sur les rotules les plus infatigables danseurs. Des ateliers maquillage et dessin sont aussi proposés dans l'après midi. RDV à partir de 14h à l'agora d'Equeurdreville. 2¤ l'entrée. Vous avez pu entendre l'un des organisateurs tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous de 9h25.



Il y a du théâtre demain à Caen. Ca s'appelle « Parole et guérison ». En 1904, Sabina Spielrein devient à la fois la patiente et la maîtresse du docteur Jung qui expérimente avec elle une toute nouvelle méthode thérapeutique inventée par Freud : la psychanalyse. C'est au théâtre de Caen demain à 17h.



Pendant les vacances, la ville de Caen lance « la quinzaine de l'animation » dans plusieurs quartiers de la ville. Des animations pour tout public, tous les jours , dans différents domaines, vous sont proposées. Nous serons tout à l'heure en direct avec l'une des organisatrices dans le ça se passe près de chez vous à 11h25. Le programme complet est à découvrir sur caen.fr rubrique « Quartier ».



Dimanche, ramassage de macro-déchets sur la plage de Saint-Marcouf de l'Isle dans le Cotentin. Le matériel est mis à disposition. Intervention de deux professionnels sur les écosystèmes locaux et notamment sur les laisses de mer et la préservation du milieu naturel des oiseaux, mais surtout sur l’intérêt d'un ramassage manuel des déchets.

RDV à 9h00 devant l'ancienne école (qui est sur le bord de la route en longeant la plage).



Aujourd'hui et demain, c'est le 3ème BMX indoor au parc expo de caen. 1400 spécialistes du bicross feront le show.

Tout ce week-end aussi, c'est le lancement du Challenger DCNS de Cherbourg au Complexe Bagatelle et au complexe Chantereyne, l'élite du tennis mondial est dans le Cotentin jusqu'au 6 mars, avec Tendance Ouest



Découvrez la pièce « Circus » inspiré du film "Freaks" de Tod Browning ce soir sous le chapiteau Créa. Les Smoky Eyes installent leur cirque là où le vent les mène et c'est donc à Mondeville à 20h30.

Dimanche à Condé sur Vire ce sont les 1ères puces vintage mode : vêtements, accessoires, bijoux, chaussures, maroquinerie… seront exposés

& des couturières vous proposeront des tissus, boutons, dentelles, broderie, mercerie, linge ancien, patchwork…

C'est à la salle Condé Espace de 9h à 18h demain et c'est gratuit!



Le salon du bien être se tient à Avranches tout le week-end. Une trentaine de professionnels ayant reçu une formation médicale ou paramédicale vous attendent afin de vous faire découvrir la phytothérapie, l'ostéopathie, la sophrologie ou encore l'aromathérapie et les massages. Des conférences seront aussi organisées. Venez vous détendre salle Victor Hugo, l'entrée est gratuite. Vous avez pu entendre tout à l'heure l'organisateur nous présenter le salon dans le ça se passe près de chez vous de 10h25.

La ferme culturelle du Bessin propose demain une chasse au trésor pour les enfants demain après midi. Devenez agent secret pour repérer tous les indices et trouver le trésor. La chasse sera suivi par un spectacle du plus petit orchestre du monde. RDV à 15h demain à Esquay sur Seulles.

Le carnaval de Cherbourg a débuté hier et s'achèvera demain. De nombreuses animations pour les petits et les grands sont proposées place centrale dès 16h avec des ateliers maquillage, des structures gonflables ou encore des initiations au roller.

Dès 20h les adultes sont invités au dîner costumés du carnaval de Cherbourg, le grand défilé se déroulera quant à lui dimanche Place de Gaulle dès 14h. Et demain vers 18h, c'est le jugement du bonhomme carnaval. Plus d'informations sur le tendanceouest.com rubrique « Radio » ou « Loisirs ».



C'est le retour d'Alan Vega au cargo à Caen. Le chanteur du mythique groupe punk « Suicide !» viendra présenter ses nouveaux titres et chantera aussi des classiques de groupe. Pour les étudiants, profitez d'une place achetée, 1 place offerte. C'est ce soir à 20h30 au Cargö avec également le groupe cercueil.