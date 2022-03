Attentats de Marrakech : cérémonies à Bayeux et Marrakech pour les victimes bayeusaines

La famille Girard ne se remettra jamais de cet attentat au café Argana, à Marrakech, mardi 28 avril 2011. Ces actes terroristes, qui ont tué 17 personnes et blessé 20 autres, ont aussi fauché la vie de la Bayeusaine Salomé Girar, de sa cousine Marie-Christine Bohin, et griévement blessé sa soeur, Louise, 24 ans désormais. Cette dernière souffre toujours dans sa chair et doit encore subir des interventions chirurgicales.

Fabienne s'est envolée ce vendredi 24 avril pour le Maroc afin de commémorer ce drame, avec d'autres familles de victimes, autour du monument érigé à la mémoire des victimes de l'attentat. La maman de Louise et Salomé est même devenue présidente de "l'Association des Victimes de l'Attentat Argana" (AVAA). Membre de la Fenvac - SOS Catastrophes et Terrorisme, cette association s'est fixé comme buts "d'apporter un soutien à ces victimes, notamment en favorisant l’entraide, de contribuer à la recherche de l’entière vérité sur cet attentat et à la sanction de toutes les responsabilités en Justice, d'aider à obtenir une juste indemnisation des préjudices subis, dans le respect des choix procéduraux de chacun, d'aider à entretenir et perpétuer la mémoire de cet attentat et des personnes disparues et de contribuer à l’amélioration de la prise en charge, de l’accompagnement et de la reconnaissance des familles de victimes".

Deux cérémonies seront organisées à Bayeux : une messe sera dite pour toutes les victmes à la cathédrale mardi 28 avril à 18h30 et une seconde sera célébrée le lendemain, mercredi 29 avril à 11h45 à la chapelle de la Miséricorde, plus particulièrement pour Salomé et sa grande cousine, Marie-Christine.