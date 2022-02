À Cormelles, l'usine Peugeot-Citroën appuie sur la pédale

On sentait depuis quelques mois comme un frémissement d'activité dans la filière automobile de l'Hexagone. Les immatriculations de voitures neuves bondissaient en Europe de près de 11% en mars, après une fin 2014 et un début d’année 2015 plutôt réjouissants. De bons chiffres qui se ressentent dans nos usines normandes : à Cormelles-le-Royal, le site de PSA Peugeot-Citroën a ainsi vu ses commandes augmenter de manière plus importante que prévue.



Conséquence directe : le calendrier de travail de l'usine va devoir être revu pour les trois prochains mois. Des équipes supplémentaires vont être mises en place pour accroître le rythme de production. Des journées de chômage partiel vont aussi être supprimées et des intérimaires vont venir renforcer le personnel.



Même si les acteurs de la filière restent prudents, c'est là une bonne nouvelle pour l'économie : l'automobile représente avec le secteur agroalimentaire le plus gros employeur de la région normande.