Le territoire du Perche ornais, c'est 48.498 habitants, 111 communes, 7 intercommunalités. Un territoire rural aidé par les financements européens depuis 20 ans. La somme qui vient d'être allouée pour la période 2015/2020, est le double de celle qui avait été attribuée à ce même territoire sur la période 2007/2013.

Quelques 300 personnes ont participé à une réflexion pour « flécher » les secteurs publics et privés qui pourront être financièrement aidés. Ils sont au nombre de 9 : Le numérique (vente en ligne des commerçants, drive fermier, mise en réseau des médiathèques, applications touristiques), des logements plus attractifs (réhabilitation de logements vacants en centre-bourgs, petites unités de logements pour les jeunes), transports (installation de bornes électriques de rechargement des véhicules), développement agricole local durable (transformation de produits fermiers, plate forme d'approvisionnement de la restauration collective), filière locale de développement économique, développement des énergies renouvelables (projets collectifs bois, méthanisation, biomasse), et rénovation thermique des bâtiments.

Chaque projet devra être validé par un comité composé de 60% d'acteurs du privés et de 40% du secteur public. Les aides pourraient aller jusqu'à 50% des financements des projets.

L'Europe a changé notre vie, explique le sénateur UMP Jean-Claude Lenoir, président du Pays du Perche ornais :

1 648 632 euros de financements européens pour le Perche ornais

Pour cette même période, le Pays du Perche ornais bénéficiera également d'environ 800.000€ de financement du Conseil Régional de Basse-Normandie, ainsi que de 337.000€ de l’État.