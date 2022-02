L'île d'Aix (France) (AFP). Hollande et Obama souhaitent bon vent à l'Hermione

Grand jour pour l'"Hermione", réplique du navire qui emmena en 1780 La Fayette se battre pour leur indépendance aux côtés des "Insurgés" américains contre l'Angleterre, avec son départ pour les Etats-Unis ce samedi soir, adoubée par François Hollande et Barack Obama comme le symbole de plus de deux siècles "d'amitié franco-américaine". Le président François Hollande a visité la frégate à quai, au mouillage de l'Ile d'Aix (Charente-Maritime) d'où elle doit appareiller à 22H30, avant de prononcer un discours lyrique à Fouras-les-Bains, après un bref bain de foule. Au pied du Fort Vauban, il a ainsi célébré la frégate "inspirée de l'esprit des Lumières qui porte l'amitié entre la France et les Etats-Unis". Le chef de l'Etat a ensuite cité La Fayette: "Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des hommes se lèvent et secouent l'indifférence ou la résignation", enchaînant par un message d'actualité aux Français: "Et encore aujourd'hui, pour que la France puisse avancer, il faut vaincre la résignation, l'indifférence, il faut faire preuve de volonté, d'engagement". - Message d'Obama - Dans un message lu en français par le consul des Etats-Unis à Bordeaux, Thomas Wolf, Barack Obama a célébré à son tour "les liens indéfectibles d?amitié et de solidarité" entre les deux pays. "Notre partenariat avec la France en fait le plus ancien allié de notre Nation", a déclaré le chef de la Maison Blanche avant de conclure par un message à l'équipage de l'"Hermione": "Bon vent, mer calme" et "bon voyage!". Malgré une méteo incertaine, des dizaines de milliers de visiteurs sont venus saluer sur les berges de l'estuaire de la Charente le départ de l'"Hermione" et de ses 80 membres d'équipage. Toute la journée, l'équipage s'est affairé sous un ciel bas et gris aux derniers préparatifs sur l'"Hermione", où peu avant midi, le drapeau américain a été hissé aux côtés du drapeau français à la poupe du trois mâts. Avant de rejoindre le mouillage de l'Ile d'Aix vers 20H30, l'"Hermione" doit encore effectuer une remontée de la Charente, escortée pour sa sortie de l'estuaire par l'"escadron La Fayette", deux Mirage-2000 de la Base aérienne-125 d'Istres (Bouches-du-Rhône), créé en hommage à La Fayette. Point d'orgue de ces festivités populaires, un feu d'artifice sera tiré entre Port-des-Barques, Fouras et l'Ile d'Aix au-dessus du Fort Vauban, une heure avant l'appareillage de la frégate. La Marine nationale, partenaire du projet depuis l'origine, a fourni quatre marins pour la traversée et, pour l'escorter le jour du départ, la frégate de lutte anti-sous-marine "Latouche-Tréville", du nom du lieutenant de vaisseau et futur vice-amiral commandant de l'"Hermione" lors de la mission historique de 1780. Yann Cariou, 53 ans, commandant de la réplique du XXIème siècle, a lui-même servi dans ses rangs durant plus de trente ans. Son équipage, outre des marins aguerris, comprend 59 bénévoles, dont de nombreux étrangers et un tiers de femmes. 235 ans -- presque jour pour jour -- après l'original, la réplique de l'"Hermione" entamera un périple de six semaines et 7.500 miles (13.000 km) dans l'Atlantique nord. Coque de 45 m de long, grand mât culminant à 54 m, 2.200 m2 de voilure, 25 km de cordes et vitesse maximale de 14 noeuds (26 km/h) toutes voiles déployées, avec cette frégate, le "pacha" table sur une vitesse moyenne de 4,5 noeuds. Sauf vents contraires, l'"Hermione" accostera le 5 juin à Yorktown pour la première de ses onze escales sur la côte est, avant Baltimore, New York, Annapolis, Philadelphie, Newport, Boston, etc Yorktown, une escale chargée de symboles puisque les "patriotes" américains et leurs alliés français y ont remporté la bataille décisive contre l'armée anglaise le 19 octobre 1781. - Apothéose à New York - Apothéose des célébrations côté américain: l'arrivée de l'"Hermione" dans la baie de New York, escortée de centaines de bateaux à voile ou à moteur, pour la grande parade du 4 juillet, jour de l'Indépendance américaine, sous l'oeil de la statue de la Liberté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire