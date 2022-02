24H motos : ne pas confondre la route et le circuit !

Depuis 48h, la préfecture de l'Orne multiplie les communiqués et annonces de contrôles le long des routes.

Le bilan de la sécurité routière dans l’Orne, au 12 avril 2015, fait apparaître une augmentation du nombre des accidents, des tués et des blessés graves par rapport à l’an dernier : 2 morts et 9 blessés hospitalisés de plus que sur la même période en 2014, soit 7 morts depuis le début de cette année, dont un motard de 28 ans décédé à Flers le 10 avril dernier.

Des relais pour les motards

Les contrôles de police et de gendarmerie vont être renforcés à partir de ce vendredi 17 avril et jusqu’à dimanche soir. Des véhicules banalisés participeront au repérage et à la répression des conduites à risques. Parmi celles-ci, la vitesse arrive toujours en tête des facteurs d’accidents, avec l’usage du téléphone au volant et la consommation d’alcool et de stupéfiants.

Pour leur sécurité et celle des autres usagers de la route, les motards sont vivement incités à marquer des pauses dans les relais ouverts à leur intention sur les autoroutes qui mènent au circuit des 24H. Ils seront accueillis ce vendredi de 8h à 21h et de 7h 30 à 13h sur l’aire de la Dentelle d’Alençon, à la sortie 18 de l’A28.

Ils pourront par ailleurs bénéficier d’un accès gratuit au réseau autoroutier de vendredi à 10h jusqu'à lundi midi.