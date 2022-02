Basket : le CBC pour valider la première place dès samedi

En déplacement à Tours lors de la dernière journée, les Caennais ont connu leur quatrième défaite en championnat (76-74). Encore une défaite rageante suite à un shoot au buzzer. Difficile à encaisser mais comme Vitré, le dauphin, a eu la bonne idée de perdre contre Gravenchon, le Caen Basket Calvados reste seul en tête de la poule C. Le staff normand refuse de parler de "crise" et reste optimiste à un peu plus de trois semaines des playoffs. "Après la défaite de Tours, je sens tous les joueurs très concernés par l'enjeu, c'est rassurant, confie Eric Béchaud l'assistant-coach. On reste premier mais on doit gagner le prochain match contre Pornic pour concrétiser cette première place et se rassurer par rapport à notre basket." Le CBC doit gagner au moins un des deux matchs restants s'il veut aborder les playoffs dans les meilleures conditions.