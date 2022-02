Rouen : il tente de pénétrer dans le domicile de son voisin

Police secours est requis dimanche 12 avril à 6h20 pour un vol en cours rue Lecat à Rouen. Les policiers se rendent sur les lieux, montent dans l'immeuble et surprennent un individu, pieds nus, en train de descendre de l'immeuble. L'individu est agressif, tient des propos incohérents et semble alcoolisé. Il affirme habiter chez une amie dans l'immeuble. Les policiers le maintiennent sur place et se rendent au troisième étage, où ils découvrent une porte cassée, avec un trou d'environ 80cm dedans.

La lumière est allumée dans le logement et la partie cassée de la porte a été posée sur le canapé. Les forces de l'ordre prennent contact avec une requérante, une jeune femme née en 1996, qui explique avoir été réveillée par du bruit sur sa porte. La jeune femme a immédiatement appelé la police, avant de se rendre compte que l'individu s'en prennait à une autre habitation.

Les forces de l'ordre prennent ensuite contact avec la locataire du premier étage, qui confirme que l'individu qui a tenté d'entrer dans les logements vit bien chez elle et qu'elle a été réveillée par la présence des policiers. Le mis en cause, un homme né en 1987, a été hospitalisé.