Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 11 et 12 avril

CALVADOS

Dés samedi, le comité régional de tourisme de Normandie vous propose la 10ème édition de l'opération "Au printemps la Normandie se découvre". Pendant 1 mois, profitez de réductions pour visiter les sites touristiques de la région. Les coupons sont à retirer en office de tourisme ou sur la Normandie se découvre

Samedi, assistez au concert de Frero Delavega dans la salle de musiques actuelles, Le Cargö à Caen. C'est ce samedi à 20h30. L'entrée varie entre 24 et 31€. Toute la programmation du Cargö est à retrouver sur Le Cargö

Dimanche, c'est la 13ème matinée sportive de l'Intercom. 13 associations vous invitent à faire du sport dans une ambiance conviviale. C'est gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous à partir de 8h à l'Aquanacre Douvres. Plus d'informations sur Luc sur Mer

Dimanche, c'est la 18ème course des tulipes à Falaise. 4 épreuves au choix : marche, course pour les enfants et des courses ouvertes à tous de 3,7 et 10 kms. Le départ et l’arrivée se feront dans les allées du Château d’Aubigny à la sortie de Falaise en direction de Caen. Le bulletin d'inscription est à télécharger sur Falaise

MANCHE



Jusqu'à dimanche, l'assocation ciné-débat Granville organise son 3ème Festival "Toutes toiles dehors". Cette année, il est sur le thème "Médias et cinéma". Retrouvez le programme sur cinéma Granville



La ville de Percy a souhaité donner un nouveau souffle à sa foire-expo et vous invite donc à participer à la première édition de «Percy fête la Normandie». Au programme foire-expo, vide-grenier, expositions d'animaux normands, troc de plantes, animations normandes et repas festifs. Rendez-vous tout ce week-end à Percy pour en profiter.



Samedi, participez à la soirée Twin à la Bazoge. Rendez-vous à 23h dans le sud Manche pour une soirée sur le thème du printemps. L'entrée est à 9€ avec une conso. Toutes les infos sur Twin



Dimanche, nouvelle édition de l'Agnelaise, une manifestation sportive organisée par l'association «Les Agnelets». Au programme 3 parcours VTT et 1 parcours cyclo au départ du magasin «Cycles VRC». Le premier départ sera donné à 8h30. Inscription sur place le jour même. Plus d'infos sur la page Facebook «Les Agnelets – section VTT».



Dimanche, c'est la 33e Course de Côte Régionale d'Hébécrevon-Agneaux. Un événement organisé par l'ASA du Bocage. Les essais se tiendront de 8h30 à 12h et la course de 13h30 à 18h30. L'entrée est à 5€. Retrouvez plus d'informations sur l'ASA du Bocage



ORNE



Ce week-end, rendez-vous au circuit internationnal d'Aunay-les-bois pour la 2ème étape du championnat de Normandie de karting. Les meilleurs pilotes des départements normands seront réunis pour une épreuve à double enjeux. Au départ vous retrouverez les 100 meilleurs pilotes des catégories fédérales, retrouvez plus d'infos sur Karting 61



Le week-end Quasimodo à Argentan vous propose, tout ce week-end, une grande fête foraine, une foire aux affaires et une exposition de véhicules neufs et d'occasions. C'est samedi et dimanche. Retrouvez toutes les informations sur Argentan



Le vélo club Fertois et la Communauté de Communes de la Ferté – St Michel organisent ce dimanche une course de vélo. Il s'agit du prix de la municipalité. La départ est prévu à 14h30 et l'arrivée aux alentours de 17h.



Dimanche, se tient à la Ferté Macé, le championnat de Normandie de vistesse de canoë-kayak. Rendez-vous à la base de loisirs et sur La Ferté Macé pour retrouver plus d'informations.