Paris (AFP). Philippot: il serait préférable que Jean-Marie Le Pen démissionne du parti

Florian Philippot, vice-président du Front national, a déclaré jeudi qu'il serait "préférable" que Jean-Marie Le Pen démissionne du parti. "Très clairement, lui-même s'est mis en retrait des positions" du FN, a assuré l'eurodéputé sur RMC. "Quel intérêt de rester dans un mouvement avec lequel on ne partage aucune des positions de fond?". "La solution la plus acceptable" serait qu'il se mette "en retrait, en retraite, qu'il démissionne du mouvement, c'est peut-être ce qu'il y a de préférable", a-t-il dit. Le bras droit de Marine Le Pen a indiqué qu'il y avait dans l'après-midi un bureau exécutif du Front, organisme "de huit ou neuf membres", dont fait partie le président d'honneur du FN. Sera-t-il là ? "Non, il ne sera pas là", a répondu Florian Philippot. Pour décider quoi? "Du fait des propos et prises de position de Jean-Marie Le Pen, très éloignées, et même en contradiction avec celles du FN, se pose la question de son appartenance au Front national", selon l'élu frontiste. Une exclusion sera-t-elle votée? "Soit il y répond lui-même", a dit Florian Philippot, "soit la question sera posée et on prendra nos responsabilités".

